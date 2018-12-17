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17 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Boşandığı eşini bıçakladı...Adana'da bir kadın boşandığı eşi tarafından evinde bıçaklanarak ağır yaralandı Haberi

Boşandığı eşini bıçakladı...Adana'da bir kadın boşandığı eşi tarafından evinde bıçaklanarak ağır yaralandı Haberi

Kadının ambulansla hastaneye getirilmesi

Polis Hastane Sağlık Ekipleri Yaralı Kadın Ameliyat 

-Ambulanstan indirilmesi hastaneye alınması
-Hastanenin detay görüntü

( ADANA ) ADANA

- Adana'da bir kadın boşandığı eşi tarafından evinde bıçaklanarak ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi, Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Elif Avcılı (34) bir süre önce kendisine şiddet uyguladığını öne sürerek eşi Üzeyir Yüksek'ten boşandı. Bugün öğle saatlerinde ise Yüksek, Avcılı'nın evine gelerek barışmak istedi. Yüksek karısıyla barışmak istediğini söyledi.

Ancak Avcılı kabul etmeyince aralarında tartışma çıktı. Yüksek yanında getirdiği bıçakla tartıştığı eski eşini bıçaklayıp kaçtı. Sesleri duyan komşuları eve geldiğinde kadını kanlar içinde görünce hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını Adana Şehir Hastanesi'ne götürdü. Kadının hayati tehlikesi olduğu ve ameliyata alındığı öğrenildi. Polis ise kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
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