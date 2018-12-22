Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Boşandığı eşi ve arkadaşını öldüren şüpheli yakalandı

Boşandığı eşi ve arkadaşını öldüren şüpheli yakalandı

Şüphelinin sağlık kontrolüne getirilmesi

Polis Psikoloji Emekli Polis Akalan Sağlık Ekipleri 

-ARŞİV

( KONYA )- Konya’da 7 yıl önce boşandığı eşi ile arkadaşını bıçaklayarak öldüren emekli polis yakalanarak adliyeye sevk edildi KONYA

- Konya’da, 7 yıl önce boşandığı ve dini nikahlı olarak yaşamaya devam ettiği iddia edilen eski eşini ve arkadaşını bıçaklayarak öldüren emekli polis yakalanarak gözaltına alındı. Olay, dün saat 18.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 10620 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir işyerinde arkadaşı Semi Oğuz Deniz’in yanında oturan ve kreş sahibi olduğu öğrenilen 2 çocuk annesi Hediye İnanç’ın (34) yanına 7 yıl önce boşandığı eşi Mehmet G. geldi. Bu sırada Hediye İnanç ile Mehmet G. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Mehmet G., eski eşini ve arkadaşı Semi Oğuz Deniz’i bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerin ardından Hediye İnanç’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılan Semi Oğuz Deniz ise yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. “Bıçakla onlara saldırdım” Olayın ardından çalışmalara başlayan Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli Mehmet G.’nin gidebileceği adreslere baskın yaptı. Yapılan baskınlar neticesinde Mehmet G. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Mehmet G. ifadesinde, takip ettiği eski eşinin gittiği adreste tartıştığını ileri sürerek, "Semi Oğuz Deniz isimli şahıs üzerime sandalye attı. Ben de yanımda getirdiğim bıçakla onlara saldırdım. Olaydan sonra bıçağı bir yere attım ve o bölgeden uzaklaştım” dediği öğrenildi. Öte yandan Mehmet G.’nin polis olduğunu ve 1 yıl önce psikolojik sıkıntılar nedeniyle meslekten malulen emekli edildiği öğrenildi. Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Mehmet G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (MB-İP-
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı