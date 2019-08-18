Boşandığı eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü - KIRIKKALE
- Lokanta içinde bıçaklanan kadının düşmesi - Vatandaşlar tarafından katil zanlısının elinden bıçağın alınması - 112 acil sağlık ekipleirnin olay yerine gelmesi - Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması - Olay yerinde güvenlik şeridi çekilmesiBoşandığı eşi tarafından bıçaklanan kadın öldüKIRIKKALE (AA) - Kırıkkale 'de boşandığı eşi tarafından bıçaklanan kadın, hayatını kaybetti.İddiaya göre, F.B. (43), Menderes Caddesi'nde bir lokantada karşılaştığı boşandığı eşi Emine B. (38) ile tartıştı.Daha sonra F.B, eski eşini 10 yaşındaki kız çocuğunun yanında boğazından bıçakladı.Ağır yaralanan kadın ile fenalaşan çocuğu Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Emine B, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Kaçan F.B, Bahşılı ilçesi girişinde polis ekiplerince gözaltına alındı.
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