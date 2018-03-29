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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Boş ofiste yüzlerce sinek gören vatandaşlar, polisi alarma geçirdi Haberi

Boş ofiste yüzlerce sinek gören vatandaşlar, polisi alarma geçirdi Haberi

Ofisten detay

Denetimli Serbestlik Polis Memuru Denetimli Serbestlik Yasası Emekli Polis Polis Ekipleri 

-Sinekler detay
-kapıdaki not detay
-polisin gelmesi
-Mülk sahibi ve avukatın çilingir talebi
-Çilingirle kapının açılışı
-Ofiste polisin inceleme yapması
-Mülk sahibinin spreyle sineklere müdahalesi
-Çöpün dışarı çıkartılışı
-Avukat Yiğit Üfler röp.
-Detaylar

( ANTALYA -ÖZEL) - Çilingir yardımıyla açılan ofisin içerisindeki çöplerin, yüzlerce sinek topladığı tespit edildi ANTALYA

- Antalya’da denetimli serbestlikten yaralanan bir hükümlünün kiraladığı emlakçı ofisinin camında yüzlerce sinek gören mülk sahibi ile çevredeki vatandaşlar, polisi alarma geçirdi. Çilingir yardımıyla açılan ofisteki sineklerin, mutfaktaki çöp kokusuna geldiği tespit edildi. Polisi alarma geçiren olay, bugün öğlen saatlerinde Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi 174 Sokak üzerindeki bir emlak ofisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde yürüyen emekli polis memuru Hasan Tekin, denetimli serbestlik yasasıyla serbest kalan bir kişinin yaklaşık 8 ay önce kiraladığı emlak ofisinin camında yüzlerce sinek fark ederek durumu mülk sahibi H.B. ve polisi bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ilk ekipler, içeriden herhangi bir koku gelmediğini mülk sahibine bildirdi. Bu sırada dükkanın kapısındaki ‘Kardeşim arıyorum, ulaşamıyorum. Küçük bir borcun kaldı. Dükkanına kadar geldim yine bulamadım. Beni ara” şeklindeki not ise dikkat çekti. Sinek öldürücü spreyle içeri girdi Mülk sahibi ile avukatı kilitli olan emlak ofisinin açılmasını talep etti. Bölgeye çağrılan çilingir yardımıyla açılan ofis, sineklerin çıkması için bir müddet havalandırıldı. Ardından ofise giren polis ekipleri, içeride yaptığı araştırma sonrası herhangi bir şüpheli duruma rastlamazken, mutfaktaki çöp poşetinin sineklerin toplanmasına yol açtığı tespit edildi. Olayın ardından rahat bir nefes alan mülk sahibi H.B. ise evinden getirdiği sinek öldürücü spreyle ofise girerek ofisi ilaçladı. "Kiracı cezaevine girdi, ulaşamıyoruz" Mülk sahibinin avukatı Yiğit Üfler, "İçeride sinekleri görünce ceset ya da hayvan ölüsü var sanıldı. Ekip çağırdık, kontrol edildi. Çok şükür bir şey çıkmadı. Burada en büyük sıkıntı, kiracıların kiralarını ödemeyip tahliyelerini doğru düzgün yapmayıp kaçmaları. Buradaki kiracı bildiğimiz kadarıyla cezaevine girdi, ulaşamıyoruz. Ulaşamadığımız için tahliye işlemlerini yapamıyoruz. Bu tip şüpheli durumlarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bu seferlik bir şey çıkmadı ama çıkmayacağı anlamına da gelmez” dedi.

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