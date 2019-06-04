Boş kalan Şile plajları havadan görüntülendi

-Şile denizi

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( İSTANBUL )- İstanbullular şehri terk etti, Şile plajları boş kaldı İSTANBUL



- Ramazan Bayramı nedeniyle şehir dışına çıkan İstanbullular nedeniyle Şile Plajları her zamankinin aksine boş kaldı. Daha önce tatillerde iğne atılsa yere düşülmeyecek plajlarda sakinlik yaşanırken, plajlardaki durum havadan görüntülendi. Bayramın izninin ilk gününden itibaren İstanbul dışında tatil yapan çoğu vatandaş bu sene Şile’yi tercih etmedi. Şile plajlarını geçen yıllara göre bayramın ilk gününde plajların boş olması dikkat çekti. Çok az kişinin denize girdiği Şile plajları havadan görüntülendi. Şile'de denize giren vatandaşlar güvenliği için cankurtaranlar hazır bekletildi. Plajda aynı zamanda bir jetski ile bir bot boğulma olaylarına karşı hazır bekletildi. Bayram tatilini Şile'de geçiren Nurdan Sezer, "Güzel huzurluyuz, mutluyuz. çocuklarımız ile birlikte İstanbul'dan geldik. Tatilin tadını çıkarmaya çalışıyoruz" dedi.

Cemal Han ise, "İyi bir gün geçiyoruz. 9 gün tatil herkes için güzel oldu. herkes için huzurlu, mutlu bir bayram geçer. herkesin bayramını kutluyorum" şeklinde konuştu.



