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26 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Boş havuza düşen inek vinç yardımıyla kurtarıldı İzle

Boş havuza düşen inek vinç yardımıyla kurtarıldı İzle

İneğin havuzdan çıkartılış görüntüsü

( ARTVİN ) ARTVİN


- Artvin’in Şavşat ilçesinde boş havuza düşen inek vinç yardımıyla kurtarıldı. Artvin’in Şavşat ilçesi Tepeköy köyünde İsrafil Acar’a ait inek boş havuza düştü. Yaklaşık 2,5 metrelik derinlikte bulunan havuza düşen ineği kurtarmak için çalışma başlatıldı. Olay yerine getirilen vinç yardımıyla, uzun uğraşlar sonucunda inek sağ salim çıkarıldı. Şans eseri hiçbir yara almadan bulunduğu yeden kurtarılan inek, sahibi İsrafil Acar’a teslim edildi. İsrafil Acar ineğin havuzdan çıkartılmasına yardım eden komşularına ve vinç operatörüne teşekkür etti.
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