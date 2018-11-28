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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Boş daireleri satılacak gibi gösterip, binlerce lira vurgun yaptılar

Boş daireleri satılacak gibi gösterip, binlerce lira vurgun yaptılar

Şüphelilerin adliyeye sevki

Satış Sözleşmesi Akalan Harekete Geç Şili 

-Evlerden görüntü

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Esenyurt’ta kendilerini emlakçı gibi tanıtarak vatandaşları ev satma vaadiyle dolandıran 3 kişilik çete, Asayiş Büro ekiplerince çökertildi. Dolandırıcılar sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, yetkililer vatandaşları emlak dolandırıcıları konusunda uyardı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, vatandaşları ev satma vaadiyle dolandırdığı iddia edilen şebekeyi takibe aldı. Dolandırıcılık şebekesi üyesi 3 kişinin Esenyurt'taki satılık dairelerin sahiplerine giderek kendilerini emlakçı gibi tanıttıkları ve müşteri bulma bahanesiyle evlerin anahtarlarını aldıkları belirlendi. Ardından evleri fiyatının altında satışa koyan şebeke üyelerinin, müşteri olarak gelenlerle sözde satış sözleşmesi yaparak kapora aldıkları ve ortadan kayboldukları tespit edildi. Yapılan çalışmaların ardından harekete geçen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 3 kişiyi kıskıvrak yakaladı. Yakalananların bazıların ise çeşitli suçlardan kaydı olduğu öğrenildi. Polis yetkilileri vatandaşları emlak dolandırıcıları konusunda uyardı. (MD-ÖFA
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