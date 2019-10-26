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26 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Boş arazide silahla göğsünden vurulan 2 kadın öldü

Boş arazide silahla göğsünden vurulan 2 kadın öldü

Ölen Cansu Güven'in cesedi

İlk Müdahale Hastane Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Cinayet 

-Olay yerinden görüntü
-Polis ekiplerinden görüntü
-Av tüfeğinden görüntü
-Genel ve detay
-Cansu Güven'in fotoğrafı

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’da 2 kadın boş arazide silahla göğsünden vurulmuş halde bulundu. Kadınlardan biri olay yerinde hayatını kaybederken, diğeri de kaldırıldığı hastanede öldü. Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi 25131. Sokak'ta gece silah sesleri duyan vatandaşlar, olayı 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, boş bir arazide pompalı av tüfeği ile vurulduğu belirlenen Cansu Güven (21) ve Songül Önemli’ye (23) müdahalede bulundu. Ağır yaralanan Songül Önemli yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, Cansu Güven’in ise hayatını kaybettiği tespit edildi. Hastaneye kaldırılan Songül Önemli de yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Cansu Güven’in cesedi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, olayda kullanılan pompalı av tüfeğine de el konuldu. Polis, 2 kadının öldüğü olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu araştırıyor.
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