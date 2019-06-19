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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Boş arazide kadın cesedi bulundu - BURSA

Boş arazide kadın cesedi bulundu - BURSA

- Olay yerinden detaylar - Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmaların Bursa 'da boş arazide kadın cesedi bulunduBURSA (AA) - Bursa 'nın Osmangazi ilçesinde, boş bir arazide kadın cesedi bulundu.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Altınova Mahallesi Taraklı Sokak'ta, silah sesleri duyan mahalle sakinleri durumu polise bildirdi.İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, boş arsada araç ile duvar arasında bir kadının hareketsiz yattığını gördü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.Olay yerinde boş kovan bulan ekipler, cesedin Nazan Kırkgöz'e ait olduğunu belirledi.Savcının yaptığı incelemenin ardından Kırkgöz'ün cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Polis ekiplerinin şüpheli yada şüphelilerin belirlenmesi için çalışmaları sürüyor.

Polis Bild Kadın Cesedi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

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