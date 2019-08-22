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22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Boş arazide erkek cesedi bulundu İzle

Boş arazide erkek cesedi bulundu İzle

olay yerinde polisin çalışması

Polis Adli Tıp Cenaze Cenaze Aracı Sağlık Ekipleri 

-cenaze aracından detay
-adli tıp detayı
-genel detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'te boş bir arazide erkek cesedi bulundu. Şahinbey ilçesindeki Burç Ormanları arkasındaki GASKİ su deposu yakınlarındaki boş bir arazide erkek cesedi bulundu. Yerde hareketsiz yatan şahsı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler üzerinde kimlik bulunmayan şahsın öldüğünü belirledi. Ceset, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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