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22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Boruya sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı - DÜZCE Haberi

Boruya sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı - DÜZCE Haberi

- Ekiplerin çalışmasından detaylar - Kurtarılan kedinin görüntüsü - Reyhan Uslu'nun konuşması - DetaylarBoruya sıkışan yavru kediyi kurtardıDÜZCE (AA) - Düzce 'de plastik boruya sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, Uzunmustafa Mahallesi'nde oyun oynayan çocuklar, apartmanın dışında bulunan ve toprağa gömülü olan plastik borunun içinden kedi sesi geldiğini fark etti.Plastik borunun içerisinde sıkışan yavru kediyi fark eden vatandaşlar, uzun uğraşlar sonucu kediyi bulunduğu yerden çıkaramayınca durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi.Ekipler, borunun çok küçük olmasından dolayı sıkışan kediye özel makasla ulaşmak istedi. Kediye zarar vermek istemeyen ekipler, borunun etrafını kazıp boruyu bulunduğu yerden söktü.Üşümüş ve korkmuş olan yavru kediye ulaşan ekipler, hemen kediyi ılık su ile yıkadı.Yavru kedi, ekipler tarafından veterinere götürüldü.Vatandaşlardan Reyhan Uslu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinin kediye müdahale etmek istediğini fakat borunun çok küçük olması dolayısıyla müdahale edemediğini söyledi.

Durumu itfaiye ekiplerine bildirdiğini ifade eden Uslu, "Yavru kediye müdahale etmeye çalıştık ama olmadı. Biz de itfaiyeye haber verdik. Onlardan kediye zarar vermemek için, sağ olsunlar boruyu kırarak yavru kediyi kurtardı. Şu an çok iyi, annesi de onu merak ediyor. Temizlendikten sonra annesine teslim edilecek." diye konuştu.
Uslu, kediye zarar vermemek için ellerinden gelen gayreti gösterdikleri için itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Bild Muhabir Yavru Kedi 

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