Boruya sıkışan yavru kedileri itfaiye iple kurtardı

- İpi ısırarak yukarı çıkan yavru kedi

- Kurtarılan iki yavru kedi

- Kazım Başıbüyük açıklama

- Yavru kedilerin tellerin diğer tarafında bulunan annelerine bırakılması



( HATAY ) -- Kurtarılan yavru kediler annelerinin yanına bırakıldı- İtfaiye ekipleri dakikalarca ip yardımıyla yavru kedileri kurtarmaya çalıştı HATAY



- Hatay’ın Antakya ilçesinde, bir evin borusuna sıkışan iki yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İlçeye bağlı Bahçelievler Sitesi’nde bir evin mutfak borusuna sıkışan iki yavru kedi, Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiyecilerin uzattıkları iplere güçte olsa ısırarak tutunan yavru kediler sıkıştıkları yerlerden sağ salim kurtarıldı. Duvarı patlatarak boruyu kırmak yerine ip yardımıyla yavru kedileri sıkıştıkları yerden çıkartan itfaiye çavuşu Kazım Başıbüyük, “Borunun içerisine sıkışan iki tane yavru kediyi, bulundukları yerden çıkarttık. Yavru kedilerimizi sağ salim, zarar görmeden sıkıştıkları yerden çıkarttık” dedi.

Kurtarılan yavruların annelerinin uzaktan baktığını fark eden itfaiye ekipleri, yavru kedileri annelerinin yanına bıraktı. (MBY

