Boruya sıkışan kediyi itfaiye kurtardı - KİLİS

- Boruya sıkışan kediyi itfaiye kurtardı - İtfaiye ekiplerinin kurtarma görüntülerinden detaylat Kilis 'te boruya sıkışan kediyi itfaiye kurtardı - 4 gün boyunca havalandırma borusunda mahsur kalan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardıKİLİS (AA) - Kilis 'te havalandırma borusuna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin 4 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, Merkeze bağlı Duruca köyünde yaşayan Mehmet Özkan tuvaletin havalandırma borusundan kedi sesi geldiğini duyunca, kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştı.Kediyi 4 gün boyunca bulunduğu yerden çıkarmayı başaramayan Özkan, Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi.İtfaiye ekipleri, yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından tuvaletin fayanslarını kırarak havalandırma borusunda mahsur kalan kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.Kedi daha sonra sağlık kontrollerinin yapılması için Kilis Belediyesi Veteriner Kliniğine teslim edildi.
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