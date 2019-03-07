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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Boru yüklü kamyon trafikte böyle tehlike saçtı

Boru yüklü kamyon trafikte böyle tehlike saçtı

Boru yüklü kamyon

Kamera Gesi Uttu Cep Telefonu 

-Cep telefonu görüntüsü

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da boru yüklü bir kamyonun trafikteki tehlikeli anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Diyarbakır - Şanlıurfa karayolu üzerinde seyir halinde olan bir kamyonun dengesiz yüküyle trafiği tehlikeye düşürmesi başka bir araçtaki yolcunun cep telefonuna yansıdı. Kamyon kasasına yüklenen borular tek halatla tutturulurken, kamyon sürücüsünün trafiği tehlikeye düşürecek şekilde yük taşıması diğer sürücülerin tepkisini çekti.
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