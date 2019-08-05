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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bornova'daki orman yangını kontrol altına alındı - İZMİR

Bornova'daki orman yangını kontrol altına alındı - İZMİR

- Yanan alanın görüntüleri - İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarından görüntüler - Polis aracından görüntüGÜNCELLEME - İzmir 'de orman yangını - Bornova ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındıYANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI VE DETAYLAR EKLENDİİZMİR (AA) - Bornova ilçesinde çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaptıkları müdahale sonucu kontrol altına alındı.Alınan bilgiye göre, Bornova Çamkule Mahallesi'nin üst bölgesinde vatandaşların park olarak kullandığı ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 helikopter, 8 arazöz ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiyeler müdahale etti.Mahalle sakinleri de ekiplere yangın söndürme çalışmalarında yardım etti.Ekiplerin havadan ve karadan yaptıkları müdahale sonucu yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.Alanda soğutma çalışmaları ise sürüyor.

Ormanlı Gesi Orman Yangını Helikopter Trol 

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