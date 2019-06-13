Bornova'da bir apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu İzle

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( İZMİR ) İZMİR



- İzmir’in Bornova ilçesinde 5 katlı apartmanın 4’üncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumandan etkilenen 4 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Edinilen bilgiye göre, saat 4.30 sıralarında Kazımdirik Mahallesi Süvari Caddesinde bulunan 5 katlı apartmanın 4’üncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede daireyi sararken, yangını gören çevredekiler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Öte yandan, apartmanın 5’inci katında bulunan ve dumandan etkilenen 4 kişi olay yerinde bulunan sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

