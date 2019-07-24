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24 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Boris Johnson hükümet kurma görevini aldı

- Boris Johnson hükümet kurma görevini aldı

Johnson gelişi

( LONDRA ) LONDRA

İngiltere Toplantı Hükümet Parlamento Kabine Toplantısı 


- İngiltere’nin yeni başbakanı seçilen Boris Johnson, hükümeti kurma görevini aldı. İngiltere Başbakanı Theresa May’in istifasının ardından Boris Johnson iktidardaki Muhafazakar Parti'nin lideri ve ülkenin başbakanı seçildi. Bugün haftalık kabine toplantısında son kez hitap eden Theresa May, Downing Street’teki veda konuşmasının ardından Buckingham Sarayı’na giderek Kraliçe II. Elizabeth'e istifasını sundu. Sonrasında Johnson Başbakanlık konutu 10 Numara’da yeni hükümeti kurma görevini aldı. Theresa May, parlamentonun Brexit anlaşmasını defalarca reddetmesinin ardından geçen ay istifa edeceğini açıklamıştı. Daha önce Londra Belediye Başkanı ve Dışişleri Bakanı olarak görev yapan 55 yaşındaki Boris Johnson, İngiltere’nin 77. Başbakanı oldu. Johnson oylamanın ardından yaptığı ilk konuşmada, "Brexit'i 31 Ekim itibariyle tamamlamış olacağız” ifadesini kullanmıştı.
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