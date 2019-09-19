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19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Boris Johnson’dan tartıştığı genç ile ilgili tweet

- Boris Johnson’dan tartıştığı genç ile ilgili tweet

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( LONDRA ) LONDRA

İngiltere Sosyal Medya Sağlık Hizmeti Darmadağın Basın Mensupları 


- İngiltere başkanı Boris Johnson, bugün ziyaret için gittiği hastane de bir gencin tepkisiyle karşı karşıya geldi. Hastane ziyareti sırasında Başbakan Johnson’ın yanına gelerek tepkisini dile getiren genç adam, başbakana burada basın mensuplarına şov yapmaya geldiniz diyerek hastane ziyareti ile ilgili Boris Johnson’ı şov yapmakla suçladı. Hani Nerede Gazeteciler? İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan bir hastane ziyaretinde genç bir adamın, Boris Johnson’a sözleri oldukça gündem yaratırken, genç adamın söylediği 'buraya basına gösteri yapmak için geliyorsunuz' sözlerinin ardından o an kayıtta olan basın mensuplarını göstererek "Hani Basın mensupları" diyerek soru sordu. Genç adam, Boris Johnson’ın çıkışının ardından 'Bunlar kim' diyerek kayıttaki basın mensuplarını işaret etti. Doktor ve Hemşire Yok İngiltere’nin en önemli sıkıntılarından bir tanesi olan NHS (Uluslararası Sağlık Hizmeti ) ile ilgili şikayetlerini dile getiren genç adam, Boris Jonson’a "Burada yeteri kadar doktor ve hemşire yok. NHS tamamen dağıtılmış durumda. Yıllardan beri bu sağlık hizmeti darmadağın olmuş durumda. Bana bugün yaptığınız bu gösterinin, basın mensuplarıyla hiç bir alakası olmadığını söylüyorsunuz. Sizin yalanlarınızla her şeyin düzeleceğine inanıyoruz’’ diyerek tepkisini dile getirdi . Başbakan Johnson, "Utanılacak Bir Durum Yok" Yaşanan sözlü diyalogun ardından hastane ziyaretine devam eden başbakan Boris Johnson, akşam saatlerinde attığı tweetle, bugün yaşanan olaya açıklık getirdi. Johnson, tweetinde "57 gündür başkanlık görevini yapıyorum. Benim işlerimden bir tanesi ise çevredeki insanlarla, onların yaşamış olduğu büyük sıkıntıları ve dertlerini dinlemek ve konuşmak. Beni desteklemeleri veya desteklememeleri bu konu da hiç önemli değil. Bugün bu genç adama teşekkür ederim, problemini benimle paylaştığı için. Bu durum utanılacak bir durum değil, işimin bir parçası" sözleriyle yaşamış olduğu tartışmanın videosunu sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.
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