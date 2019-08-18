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18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Bordum'da orman yangını - MUĞLA

Bordum'da orman yangını - MUĞLA

- Bordum'da orman yangını - Orman yangınından detaylarBordum'da orman yangını - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde genç kızılçam ormanında çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyorMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde orman yangını çıktı.Gökpınar ve Bayır mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Yangına Muğla Orman Bölge ve çevre bölge müdürlükleri bünyesindeki 8 helikopter ve çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle müdahale ediliyor.Ekipler, rüzgarın da etkisiyle yayılma eğilimi gösteren yangını kontrol altına almaya çalışıyor.Yangın çıkan bölgeye yakın her hangi bir yerleşim yeri bulunmuyor.Daha önce 2006'da da yangın çıkan alanda, genç kızılçam ağaçlarının yoğun olduğu belirtildi.Bu arada, Muğla 'nın diğer ilçesi Milas'ta öğlen saatlerinde Akgedik Barajı mevkisindeki ormanlık alanda başlayan orman yangını da devam ediyor.

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