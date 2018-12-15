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15 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Borcunu alamadığını iddia ederek av tüfeğiyle siteyi bastı...Dehşet anları kamerada İzle

Borcunu alamadığını iddia ederek av tüfeğiyle siteyi bastı...Dehşet anları kamerada İzle

Site içerisinde Talip K.’nın elinde av tüfeği ile bağırıp çağırması

Polis Bild Kamera Polis Ekipleri Irak 

-Polisin gelmesi ve Talip K’yı ikna etmeleri
-Talip K’nın silahını bırakması ve gözaltına alınması

( OSMANİYE -ÖZEL) - Polisin uzun süren ikna çalışmaları sonucunda silahını bırakan şahıs gözaltına alındı OSMANİYE

- Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir kişi av tüfeğini alarak borcunu ödemediğini iddia ettiği alacaklısının oturduğu siteyi bastı. Edinilen bilgiye göre, Cemalpaşa Mahallesi Palmiye Sitesinde elinde av tüfeğiyle bağıran kişiyi görenler durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri isminin Talip K. olduğu öğrenilen kişiye silahı bırakmasını ve teslim olmasını söyledi.

Ancak Talip K. av tüfeğini bırakmayarak, "Ben 26 bin lira borç verdim. O çıkacak. O aşağı inmeden ben bu silahı vermeyeceğim" diye bağırmaya başladı.
Polisin uzun süren ikna çalışmaları sonucunda Talip K. silahını bırakarak gözaltına alındı. Site sakinlerine korku dolu anlar yaşatan adamın emniyetteki işlemleri sürüyor.
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