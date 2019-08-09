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09 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Borcum var dedi belediyenin merdiven boşluğuna çıktı İzle

Borcum var dedi belediyenin merdiven boşluğuna çıktı İzle

Şahsın boşlukta görüntüsü

Polis Bild Efes Polis Ekipleri Trol 

-İtfaiyeciler

( YALOVA )- Yalova Belediyesi’nde gergin anlar YALOVA

- Maddi sıkıntısının olduğu gerekçesiyle Yalova Belediyesinin merdiven boşluğuna çıkan E.A. adlı şahıs, gergin anlar yaşanmasına neden oldu. Edinilen bilgiye göre, maddi sıkıntısı ve borçları nedeniyle bunalıma giren E.A. adlı şahıs, Yalova Belediyesi'nin merdiven boşluğuna çıktı. Vatandaşı fark eden belediye personeli ise durumu polise bildirdi. Yalova itfaiyesi ekipleri ve polis ekipleri kısa sürede belediyeye geldi. Şahsın ayakta bile durmakta zorlandığı noktadan düşebileceği ya da atlayabileceği ihtimaline karşı itfaiye ekipleri branda gerdi. Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise şahsı ikna ederek aşağı indirmek için uzun süre dil döktü. Polisin yardım edileceği yönünde telkinlerde bulunması üzerine E.A. adlı şahıs bulunduğu yerden indirildi. Ambulansa bindirilen E.A. sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Yalova Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Şahsın bulunduğu yerden inmesi üzerine belediye personelleri de derin bir nefes aldı.
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