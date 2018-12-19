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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Borçları yüzünden 7 katlı binaya çıkıp intihar girişiminde bulundu

Borçları yüzünden 7 katlı binaya çıkıp intihar girişiminde bulundu

H.G.'nin çatıda oturması

İntihar Güvenlik Önlemi İntihar Girişimi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Olay yerine gelen ekiplerden görüntü
-Şahsın binadan çıkarılması
-Çevredeki vatandaşlardan görüntü
-Detaylar

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak'ta alkollü olduğu öğrenilen bir kişi intihar etmek için 7 katlı binanın çatısına çıktı. Olay, Mithatpaşa Mahallesi, Gazipaşa Caddesi üzerindeki 7 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 45 yaşındaki H.G. intihar etmek istediğini belirterek, cadde üzerinde bulunan 7 katlı bir binanın çatısına çıktı. İntihar etmek isteyen H.G.'yi gören vatandaşlar durumu hemen 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapattı. H.G.'nin bulunduğu binaya çıkan polis ekipleri 15 dakika süren çabanın ardından vatandaşı ikna etti. Olay yerinde hazır bekletilen 112 sağlık ekipleri tarafından H.G. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. H.G.'nin borçları olduğu ve bu yüzden intihar etmek istediği öğrenildi.
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