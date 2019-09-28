Borçka'da şiddetli yağış - Vali Doruk'un incelemeleri - ARTVİN
- Artvin Valisi Yılmaz Doruk'un selden etkilenen kara yolunda inceleme yapması - Kara yolundaki iş makineleri - Tünelin içindeki toprak birikintisi - Derenin akmasıARTVİN - Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Borçka'da etkili olan şiddetli yağışın ardından, Borçka - Muratlı karayolunda selden etkilenen bölgede incelemelerde bulundu. (6)
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım