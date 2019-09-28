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28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Borçka'da şiddetli yağış - AFAD ekipleri iki evde mahsur kalanlar için çalışma başlattı (2) - ARTVİN Haberi

Borçka'da şiddetli yağış - AFAD ekipleri iki evde mahsur kalanlar için çalışma başlattı (2) - ARTVİN Haberi

- Mahsur kalan yaşlı kadının tahta köprüden geçişi - AFAD ekiplerinin botla mahsur kalanları kurtarması Artvin 'deki şiddetli yağış - Borçka ilçesinde derenin taşması sonucu evlerinde mahsur kalan 13 kişinin kurtarılması için AFAD ekipleri çalışma yapıyorARTVİN (AA) - Artvin 'in Borçka ilçesinde derenin taşması sonucu evlerinden çıkamayan 13 kişiyi bulundukları yerden almak için AFAD ekipleri çalışma yapıyor.İlçeye bağlı Yeniyol Mahallesi'nde, derenin taşması sonucu evlerinden çıkamadıklarını bildiren vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi.AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, iki evdeki 13 kişiyi bulundukları yerden almak için çalışma başlattı. Bu kişilerin, bölgeye getirilecek botlar yardımıyla bulundukları yerden tahliye edilmelerinin planlandığı öğrenildi.Öte yandan, Artvin Valisi Yılmaz Doruk da ilçeye gelerek incelemelerde bulundu.Borçka Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, AFAD İl Müdürü Mehmet Salih Avcı ve diğer ilgililerden bilgi alan Doruk, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yaşlı Kadın Bild Geçmiş Olsun Şiddetli Yağış Tahta Köprü 

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