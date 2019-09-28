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28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Borçka'da şiddetli yağış (4) - ARTVİN

Borçka'da şiddetli yağış (4) - ARTVİN

- Taşan derenin havadan görüntülenmesi - Küçükköy Mahallesi Muhtarı Ebubekir Kambur'un konuşması - Dereyi besleyen su kaynakları - İlçede esnaf olan Yaşar Özdemir'in konuşmasıARTVİN (AA) - Artvin 'in Borçka ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle herhangi bir can kaybının yaşanmaması vatandaşları sevindirdi.Küçükköy Mahallesi Muhtarı Ebubekir Kambur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede sabah saatlerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle menfezlerin tıkandığını söyledi.

Olayın ardından çalışmalara başladıklarını dile getiren Kambur, "Burası üçüncü kez aynı şekilde oluyor. Bunu engelleyemedik. Orada yaşayan ve mahsur kalan aileleri de bir sıkıntı yaşanmasın diye güvenli bölgeye taşıdık." dedi.
Kambur, sabah 08.30 gibi yağmurun şiddetini artırdığını belirterek, "Belediye, İl Özel İdaresi, AFAD, Karayolları ve diğer bütün ilgili ekiplerimiz buraya geldiler. Allah hepsinden razı olsun. Moral bulduğumuz şey can kaybımızın olmaması. Allah'a şükürler olsun. İnşallah yağmur yavaşça duruyor." diye konuştu.
İlçede esnaf olan Yaşar Özdemir de yağışın sabah namazından sonra şiddetini artırdığını aktararak, "Yağış şiddetlendikten sonra dere birden kabardı. Allah'ımıza şükürler olsun can kaybımız yok. Hasar var. Gelen mala gelsin, yapacak bir şey yok." ifadesini kullandı.

Sabah Namazı Güvenli Bölge Muhabir Şiddetli Yağış Allah 

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