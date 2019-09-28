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28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Borçka'da sel İzle

Borçka'da sel İzle

selin meydana geldiği bölgeden görüntü

Şiddetli Yağış Hasar Tespit 

-detaylar

( ARTVİN ) ARTVİN

- Artvin'in Borçka ilçesinde gece boyu etkili olan şiddetli yağışlar sel ve su baskınlarına neden oldu. Borçka-Hopa Karayolu üzerinde bulunan Küçükköy Mahallesi'nde Çığhala Deresi şiddetli yağışlar sonrası taşarken, taşkınlar sonucu çok sayıda iş yeri ve mahalle camisi zarar gördü. Bölgede hasar tespit çalışması başlatılırken, yolda ulaşım taşan dere suları nedeniyle güçlükle sağlanıyor.
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