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20 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Borçka'da köy meydanında geleneksel iftar sofrası kuruldu

Borçka'da köy meydanında geleneksel iftar sofrası kuruldu

İftar programından detaylar

( ARTVİN ) ARTVİN

Mezar Taşları Atmosfer İftar Sofrası İbadet Basın Mensupları 


- Artvin Borçka İlçesi Selimiye köyünde geleneksel iftar programı düzenlendi.
Köy meydanında doğayla iç içe kurulan iftar sofrasında 300 kişilik yemek ikram edildi. Selimiye köyü sakinleri tarafından düzenlenen iftar programına, köyde yaşayanların yanı sıra köyün dışında bulunan akraba ve dostlarda iftar programına katıldı.
Doğa ortamı içerisinde açık alanda kurulan iftar sofrasına Borçka Ticaret ve Senayı Oda Başkanı Eşref Mertürk, Ziraat Odası Başkanı Tolga İskender, Çetin Ejder, basın mensupları ile Ejder ve Kalfoğlu aileleri katıldı.
İftar yemeğinde yaklaşık 300 kişiye yemek dağıtıldı. Orucunu açmak için alana gelen köylüler ,”Ramazan Ayı Kuran, İbadet, rahmet, bereket ve yardımlaşma ayıdır. Hayırların daha çok yapıldığı insanların birbirine daha çok yardım ettiği bir aydayız.. Birlikte iftar açmanın bereketini, rahmetini ve huzurunu akrabalarımızla birlikte yaşamak istiyoruz. Burası Köyün ilk kurulduğu alandır,öyle ki, 500 yıllık tarihi mezar taşları ile sahipsiz mezarlar var. tarihi dokusunun tam kalbi olan bir yer. Camimiz, oyma mezar taşları ile evlerimiz ve meydanımız ile burada güzel bir atmosfer var" ifadeleri ile yaşadıkları manevi duygularını aktardılar.
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