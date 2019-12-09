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09 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Boraboy Gölü'nde kar güzelliği Haberi

Boraboy Gölü'nde kar güzelliği Haberi

GÖLDEN GÖRÜNTÜ, KARDAN GÖRÜNTÜ

( AMASYA )- Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu AMASYA

Ziyaretçiler Yağan Kar Yağışı 


- Amasya’nın Taşova ilçesi Boraboy köyünde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu. Boraboy Doğa ve Tabiat Parkı'na yağan kar birbirinden güzel görüntülerin oluşmasını sağladı. Kar yağışı ziyaretçilerin ve göl çevresindeki işletmelerin de yüzünü güldürürken, rezervasyonlar da artmaya başladı.

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