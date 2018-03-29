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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bora Aşçılar davası ertelendi

Bora Aşçılar davası ertelendi

Acılı aileyle röportaj

( İZMİR ) İZMİR

Sosyal Medya Lise Öğrencisi Bilirkişi Bilirkişi Raporu Lise Öğrenci 


- İzmir'de yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi Bora Aşçılar'a aracıyla çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan ve olay esnasında 103 promil alkollü olduğu iddia edilen tutuksuz sanık Mehmet Emrah K.'nin yargılanmasına devam edilirken, İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesine gönderilen kaza tespit tutanağı, bilirkişi raporu ve olay yerin keşif tutanağının henüz mahkemeye intikal etmemesi sebebiyle duruşma 31 Ekim 2018 tarihine ertelendi. İzmir'de Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi Bora Aşçılar'a aracıyla çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan ve olay esnasında 103 promil alkollü olduğu iddia edilen tutuksuz sanık Mehmet Emrah K.'nin yargılanmasına İzmir 27. Asliye Ceza Mahkemesinde devam edildi. Geçtiğimiz duruşma sonrasında İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesine gönderilen kaza tespit tutanağı, bilirkişi raporu ve olay yerin keşif tutanağının henüz mahkemeye intikal etmemesi ve dosya yükü sebebiyle duruşma 31 Ekim 2018 tarihine ertelendi. Duruşmanın ertelendiği tarihi uzun bulan acılı baba Osman Aşçılar, sanık Emrak K.’nin avukatına dönerek, “Senin çocuğun yok mu, böyle bir adamı nasıl savunuyorsun?” dedi.
“Bize hakaret ediliyor” Duruşmanın ardından konuşan Bora’nın babası Osman Aşçılar, “Bora’nın sevenleri bir kez daha acıyla karşılaşmıştır. Bora’nın ölümüne neden olan sürücünün eşi sosyal medyada bize ve Bora’nın sevenlerine hakaret etmektedir. Duruşmada yaşanan gerginliğin sebebi de budur. Bora’nın sevenleri tehdit ve hakaretlere karşı hukuksal haklarını kullanacaklardır. Ülkemizde benzer olaylarda verilmiş kararların göz önüne alınması gerekiyor. Sürenin uzatılması bizi ve Bora’yı sevenleri üzmektedir” ifadelerini kullandı.
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