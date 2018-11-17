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17 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Bor'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı

Bor'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı

Kazadan görüntü

Trafik Kazası Bild Kırmızı Işık Zincirleme Kaza Trol 

-Olay yerinden görüntü
-Polislerden görüntü
-Detaylar

( NİĞDE ) NİĞDE

- Niğde'de meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, kaza Bor Yolu Sarıköprü mevkiinde bulunan kavşakta meydana geldi. Yasin E. yönetimindeki 38 EE 039 plakalı otomobil, iddiaya göre Bor çevre yolu kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen Muhammet I. kontrolündeki 51 AG 763 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, Firat K. yönetimindeki 38 JG 261 plakalı motosiklete çarptı. Kazada, sürücüler ile araçlardaki Esila Elem M. (10), Yiğit Yunus I. (7), Keziban I. (53), Nurettin K. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Niğde Ömer Haslidemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu ve kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

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