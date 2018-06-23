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23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Bonzai kullanan taksici direksiyon başında sızdı

Bonzai kullanan taksici direksiyon başında sızdı

Taksiciden görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Ticari Taksi Uyuşturucu Polis Merkezi Uyuşturucu Madde Sağlık Ekipleri 


- Gaziosmanpaşa’da ticari taksi sürücüsü bonzai diye tabir edilen sentetik uyuşturucu maddenin etkisiyle kendinden geçerek direksiyon başında sızdı. Çevredeki vatandaşlar bonzainin etkisiyle sızan sürücüyü kendine getirmek için dakikalarca uğraştı. Olay, akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 TBH 24 plakalı otomobil ile ticari taksicilik yapan kimliği belirsiz sürücü, bonzai diye tabir edilen sentetik uyuşturucu madde kullandı. Uyuşturucu maddenin etkisiyle taksi sürücüsü yolda hareket halindeyken bir süre sonra kendinden geçerek direksiyon başında sızdı. Trafikte ilerleyen sürücü kaldırıma yavaş bir şekilde çarparak durdu. Durumu gören çevredeki vatandaşlar sürücüye yardım etmek için geldiklerinde gördükleri karşısında şoka uğradı. Vatandaşlar kendinden geçen sürücüyü ayıltmak için dakikalarca uğraştı. Çalışmalarında başarılı olamayan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler sürücüyü kendine getirerek polis merkezine götürdü.
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