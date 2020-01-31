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31 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
'Boncuk' kışı geçirmek için valilik binasını seçti

'Boncuk' kışı geçirmek için valilik binasını seçti

Boncuk'tan detaylar

Hava Sıcaklıkları Sokak Kedisi Hayvan 

-Valilik personeli röportajı
-detaylar

( TOKAT -ÖZEL) TOKAT

- Tokat’ta hava sıcaklıklarını düşmesiyle birlikte, sokak kedisi kışı geçirmek için valilik binasına girerek vali sekreterinin odasına yerleşti.Tokat’ta soğukların artmasıyla birlikte sokakta yaşayan hayvanlar sıcak yuva arayışına girdi. Bu hayvanlardan birisi olan Boncuk da ısınmak için girdiği valilik binasında kendisine bu ismi veren valilik personeli ile birlikte mesai yapmaya başladı.
Önce personel ile oyun oynayan Boncuk, kendisine ikram edilen yiyeceklerle karnını doyurduktan sonra uykuya geçti. Bekleme koltuklarından birisinin üzerinde sıcak ortamın tadını çıkaran Boncuk, çevresinde olup bitenlere karşı umursamaz tavırlarıyla personelin maskotu oldu. Valilik Personeli Nesrin Ertekin Boncuk’un halinden memnun olduğunu söyledi.


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