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31 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
- Bombardımandan kaçan ailenin kalacak yeri bile yok İzle

- Bombardımandan kaçan ailenin kalacak yeri bile yok İzle

Sokak ortasında kalan aile

Güvenli Bölge İdlib Sığınma Kışla Irak 

- Çocukların görüntü
- Arabadan detay
- Sokaktaki eşyadan detay

( İDLİB ) İDLİB

- İdlib'in doğusundaki Serakib ilçesinden kaçan aile, İdlib kırsalında çaresiz bir şekilde yolda kaldı. Esad rejiminin, Halep ve İdlib çevresine yönelik saldırlarının artması binlerce kişinin evlerini terk etmesine neden oldu. Eşyalarını, çocuklarını alan aileler güvenli bölgelere doğru yollara düşerken, bazı ailelerin dramı devam ediyor. Sarekib’ten eşyalarını alarak yaşadığı bölgeyi geride bırakan aile, yolda kaldı. Gidecek bir yeri ve maddi durumu olmayan aile, İdlib kırsalında kaldı. Temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanan aile, İdlib kırsalında hayatta kalma mücadelesi veriyor. İsmini açıklamayan aile üyesi, "Serakib'de yaşıyorduk, çok şükür ki, evimiz başımıza yıkılmadan kaçmayı başardık. Yerimizden edildik, sokakta kalıyoruz. Soğuk havada donduk. Bize en ufak yardım eden yok, çaresiz kaldık” dedi.
Aile bireyleri gözyaşlarını tutamazken, küçük çocuğun korku dolu bakışları ailenin yaşadıklarını bir kez daha gözler önüne serdi. Zor durumda yaşamaya çalışan aile, yeniden evine ya da güvenli bir yere sığınmak umuduyla yaşıyor.
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