Bombalı saldırıda yıkılan emniyetin yerinin millet bahçesine dönüşümü sürüyor İzle

-Görgü tanığının o gün yaşananları anlatması

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( ELAZIĞ )- Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik 3 yıl önce bugün düzenlenen hain saldırıda 3 şehit verilmiş, 251 kişi yaralanmıştı- Saldırı sonrasında zarar gören ve yıkımı yapılan yerde yapımına başlanılan millet bahçesi projesi hızla devam ediyor ELAZIĞ



- Terör Örgütü PKK'nın 3 yıl önce bugün bombalı araçla düzenlediği hain saldırı sonrasında zarar gören ve ardından yıkılan İl Emniyet Müdürlüğü'nün yerinde başlatılan "millet bahçesi" projesinin çalışmaları devam ediyor.İçerisinde şehitler anıtının da olacağı millet bahçesininin 25 bin metrekaresinin yeşil alan olacağı belirtildi. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'ne 18 Ağustos 2016 tarihinde terör örgütü PKK tarafından bombalı araçla düzenlenen saldırıda 3 polis memuru şehit olmuş, 251 kişi yaralanmıştı. Hain saldırının bugün 3. yılı geride kalırken, saldırının planlayıcıları düzenlenen operasyonlarla yakalanarak adalete teslim edilmişti. Saldırı sonrası hasar alan İl Emniyet Müdürlüğü binası yıkılmış, yenisi ise belirlenen farklı bir yerde yapılarak hizmete girmişti. Yıkılan eski emniyet müdürlüğünün yerine ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz seçimlerde "millet bahçesi" yapılacağını açıklamış ve hemen ardından ihalesi yapılarak çalışmalar start almıştı. 28 bin metre kare alana kurulan "millet bahçesi"nde çalışmalar aralıksız devam ederken, projede şekillenmeye başladı.

25 bin metre karesi yeşil alan olarak planlanan millet bahçesi içerisinde , peyzaj, yürüyüş parkurları, süs havuzlarının olduğu ve ayı zamanda Millet Kıraathanesinin olacağı belirtildi. Öte yandan hain saldırıda şehit olan 3 polis memuru için şehitler anıtının yer alacağı aktarıldı. Olay anını anlattı Hain saldırıyı yakından hisseden Hüseyin Engin'de o günü anlattı. Kendisinin emniyetin arka kapısına 10 metre kala patlama olduğunu belirten Engin,"Evim buraya yakın.Emniyet Müdürlüğü’nün arka kapısına 10 metre kala patlama oldu. Hemen arkamda bulunan öğrenci yurdunda tüp patladı sandım. Çünkü binaların camları aşağı düşüyordu. Patlamanın etkisiyle kaldırımdan caddeye savruldum. Ben de o ara beton duvarın dibine geçip bir süre yerde yattım. Daha sonra baktığımda emniyet binasında duman çıkıyordu. Bahçenin kapsından içeri girdiğimde, millet yerlerde yatıyor, arabalar yanıyordu. Öğrendik ki Malatya istikametinden gelen patlayıcıyla dolu bir minibüs emniyete giremeyeceğini anlayınca bahçe duvarında patlatmış. Allah, terörü kimsenin başına ve memlekete bela etmesin. Elazığ’a kolay kolay terör giremez. Burası sağ kesim o yüzden kolay kolay terör giremez ama nasıl olduysa o gün girdi. Şiddetin ve terörün her türlüsünün Allah belasını versin” dedi.



