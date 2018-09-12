'Bombalı paket' davasında gerekçeli karar açıklandı



- Maltepe’de babası Özdemir Osman Kurdaş’a ait işyerine bombalı paket göndererek babasının ve 2 kişinin yaralanmasına neden olan Alican Kurdaş’ı 35 yıl hapis cezasına çarptıran Anadolu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi gerekçeli kararını açıkladı.

Maltepe’de babası Özdemir Osman Kurdaş’a ait iş yerine bombalı paket göndererek babasının ve 2 kişinin yaralanmasına neden olan Alican Kurdaş’ın 35 yıl hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin gerekçeli karar açıklandı. Babasının mirası için yapmış Kararda, sanık Alican Kurdaş’ın ekonomik taleplerini istediği ölçüde karşılamayan babası Özdemir Osman Kurdaş’ı öldürerek mirasını elde etmek amacıyla öldürme planı yaptığı belirtildi. Alican Kurdaş’ın planı gerçekleştirmek üzere hazırladığı el yapımı bombayı hediye paketi formunda kutuya koyup babasına ulaşmasını sağlayıp babasının paketi açmasıyla meydana gelen patlamada ağır yaralanmasına sebep olduğunu kaydedildi. Tesadüfen olay anında orada bulunan sekreter ve iş ortağının hayati tehlike geçirmeden yaralanmalarında tasarlamanın söz konusu olmadığı belirtildi. Kararda, “Sanık her ne kadar olaydan pişman olduğunu söylemişse de öz babasını bombayla öldürmeye kalkışma suçunu işlemekteki kastının yoğunluğu, cezanın sanık üzerindeki olası etkileri ve olaydan sonraki davranışları nazara alınarak sanık hakkında takdiri indirim sebebi bulunmadığı kanaati ile cezada takdiri indirim yapılmamıştır” ifadelerine yer verildi.

35 yıl hapse çarptırılmıştı Anadolu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Alican Kurdaş’ı babası Özdemir Osman Kurdaş’a yönelik “tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme sanığı, Sevgi Özcan’a yönelik eyleminden dolayı “olası kastla yaralama” suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırılırken, Şahnur Ağaik’e yönelik eyleminden dolayı ise, aynı suçtan 3 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Ayrıca sanık Kurdaş, “tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçundan da 6 yıl hapis ve 12 bin lira hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme sanığın cezasında herhangi bir indirim uygulamadı. (ÖY-

