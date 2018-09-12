Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
'Bombalı paket' davasında gerekçeli karar açıklandı

'Bombalı paket' davasında gerekçeli karar açıklandı

arşiv

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

Naat Hapis Cezası Gerekçeli Karar El Yapımı Bomba 


- Maltepe’de babası Özdemir Osman Kurdaş’a ait işyerine bombalı paket göndererek babasının ve 2 kişinin yaralanmasına neden olan Alican Kurdaş’ı 35 yıl hapis cezasına çarptıran Anadolu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi gerekçeli kararını açıkladı.
Maltepe’de babası Özdemir Osman Kurdaş’a ait iş yerine bombalı paket göndererek babasının ve 2 kişinin yaralanmasına neden olan Alican Kurdaş’ın 35 yıl hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin gerekçeli karar açıklandı. Babasının mirası için yapmış Kararda, sanık Alican Kurdaş’ın ekonomik taleplerini istediği ölçüde karşılamayan babası Özdemir Osman Kurdaş’ı öldürerek mirasını elde etmek amacıyla öldürme planı yaptığı belirtildi. Alican Kurdaş’ın planı gerçekleştirmek üzere hazırladığı el yapımı bombayı hediye paketi formunda kutuya koyup babasına ulaşmasını sağlayıp babasının paketi açmasıyla meydana gelen patlamada ağır yaralanmasına sebep olduğunu kaydedildi. Tesadüfen olay anında orada bulunan sekreter ve iş ortağının hayati tehlike geçirmeden yaralanmalarında tasarlamanın söz konusu olmadığı belirtildi. Kararda, “Sanık her ne kadar olaydan pişman olduğunu söylemişse de öz babasını bombayla öldürmeye kalkışma suçunu işlemekteki kastının yoğunluğu, cezanın sanık üzerindeki olası etkileri ve olaydan sonraki davranışları nazara alınarak sanık hakkında takdiri indirim sebebi bulunmadığı kanaati ile cezada takdiri indirim yapılmamıştır” ifadelerine yer verildi.
35 yıl hapse çarptırılmıştı Anadolu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Alican Kurdaş’ı babası Özdemir Osman Kurdaş’a yönelik “tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme sanığı, Sevgi Özcan’a yönelik eyleminden dolayı “olası kastla yaralama” suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırılırken, Şahnur Ağaik’e yönelik eyleminden dolayı ise, aynı suçtan 3 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Ayrıca sanık Kurdaş, “tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçundan da 6 yıl hapis ve 12 bin lira hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme sanığın cezasında herhangi bir indirim uygulamadı. (ÖY-
İlgili Foto Galeriler
Pendikte Rehine Krizi! Nişanlısını Tuvalete Kilitleyip...Pendikte Rehine Krizi! Nişanlısını Tuvalete Kilitleyip...
Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi: 6 Ölü, 44 YaralıYolcu Otobüsü Şarampole Devrildi: 6 Ölü, 44 Yaralı
Çiftlik Bankın Firari CEO'su Aydın'ın Lüks Yaşamından Yeni GörüntülerÇiftlik Bankın Firari CEO'su Aydın'ın Lüks Yaşamından Yeni Görüntüler
Sınır Kapısında Valizden Kadın ÇıktıSınır Kapısında Valizden Kadın Çıktı
Diyarbakır’da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2’si Ağır 9 YaralıDiyarbakır’da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2’si Ağır 9 Yaralı
Sulama Kanalına Düşen Çocuğun Arkasından BakakaldılarSulama Kanalına Düşen Çocuğun Arkasından Bakakaldılar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı