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13 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Bomba yüklü araçla saldırı: 7 ölü (2) - KABİL

Bomba yüklü araçla saldırı: 7 ölü (2) - KABİL

- Olay yerinden detaylar - Güvenlik önlemi alınması Kabil 'de bomba yüklü araçla saldırı: 7 ölüKABİL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil 'de bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti.İçişleri Bakanlığı sözcüsü Nasrat Rahimi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kabil havalimanı arkasındaki Kasim Caddesi'nde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini söyledi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 7 sivilin hayatını kaybettiğini ifade eden Rahimi, 7 kişinin de yaralandığını belirtti.
Görgü tanıkları, saldırganın hedefinde bölgeden geçen bir zırhlı aracın olduğunu öne sürdü.Saldırının şiddetiyle bölgede bulunan tüm ev ve iş yerlerinin camları kırılırken, saldırının yaşandığı cadde trafiğe kapatıldı.Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Başkent Saldırı Basın Mensupları 

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