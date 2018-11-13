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13 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Bomba yüklü araçla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Bomba yüklü araçla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Şüphelilerin adliyeden çıkış görüntüleri

Plastik Patlayıcı Adli Kontrol Akalan Avcılık Bombalı Araç 

-adliyeden detay

( MALATYA ) MALATYA

- Malatya’da ele geçirilen bomba yüklü araçla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 3’ü tutuklandı. Elazığ-Malatya karayolunda 2 Kasım’da Malatya polisinin dikkati üzerine durdurularak arama yapılan araçta, 28 kilo 26 gram plastik patlayıcı ele geçirilmişti. Araç sürücüsü BDP Diyarbakır Bağlar İlçe Eş Başkan Yardımcısı A.R.Ü. ile birlikte olayla ilgili irtibatlı 17 kişi daha gözaltına alındı. TEM şubede sorguları tamamlanan aralarında bombalı araçla yakalanan A.R.Ü.'nün de bulunduğu 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan şüpheliler daha sonra geniş güvenlik önlemleri altında Malatya E Tipi Cezaevine gönderildi.
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