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16 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Bomba yapımında kullanılan 3 Bin 600 kilo Potasyum Nitrat yakalandı

Bomba yapımında kullanılan 3 Bin 600 kilo Potasyum Nitrat yakalandı

Çobanbey Gümrük Müdürlüğü cephe görüntüsü

Akalan İhracat Potasyum İstihbarat Trol 

-Giriş çıkış yapan tırlar
-Yakalanan malzemeler

( KİLİS ) KİLİS

- Kilis’in Elbeyli ilçesinde bulunan Çobanbey Sınır Kapısında Türkiye’den Suriye’ye giriş yapan bir tırda bomba yapımında kullanılan 3 Bin 600 kilo Potasyum Nitrat yakalandı. Çobanbey Gümrük Müdürlüğü ve Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Türkiye’den Suriye’ye gitmek üzere, gelen tır durduruldu. İhracat beyannamesinde Organomineral Gübre yüklü olduğunu beyan eden sevkli tır aracında yapılan kontrollerde ve Gemini cihazıyla yapılan ön analizde 25 kiloluk çuvallar içinde 3 bin 600 kilo potasyum nitrat cinsi eşya ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 3 kişi gözaltına alınırken, yakalanan Potasyum Nitratın bomba yapımında kullanıldığı öğrenildi. Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma sürdürülüyor. Son günlerde Kilis'in Öncüpınar ile Çobanbey Gümrük Müdürlüğü tarafından başarılı operasyonlara imza atılırken, GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Tuncay Bayraktar, bizzat sınır kapılarını ziyaret ederek, personelleri başarılarından dolayı tebrik ettiği öğrenildi.
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