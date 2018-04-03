Bomba süsü verilen pet şişe polisi alarma geçirdi

--Olay yerinden detay

--Bomba imha ekibinin gelmesi ve hazırlanması

--Şişeyi alması ve araca koyması



( BİLECİK )- Otobüs durağındaki şişenin boş olması rahat bir nefes aldırdı BİLECİK



- Bilecik'te sabah saatlerinde bir otobüs durağı içerisine bırakılan ve bomba süsü verilen verilen pet şişe paniğe sebep oldu. Bilecik merkez Atatürk Bulvarı üzerinde eski belediye kavşağında yolcuların beklemesi için Bilecik Belediyesi tarafından yapılan 6K Akıllı Durak içerisinde 5 litrelik bir pet şişe üzerine elektrik kablolarının koli bandıyla sarılmış şekilde şüpheli paket bir vatandaşın dikkatini çekti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Daha sonra bomba imha uzmanı polisi gerekli kıyafetlerini giyerek 6K Akıllı Durak içine girdi. Pet şişenin elektrik kabloları ile sarılı olması bomba şüphesini artırırken, şişenin boş olması rahat bir nefes aldırdı. Polisin incelemesinin ardından bölge yeniden yayalara ve araç trafiğine açıldı. (CKT-Y)

