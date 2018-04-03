Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Bomba süsü verilen pet şişe polisi alarma geçirdi

Bomba süsü verilen pet şişe polisi alarma geçirdi

-Pet şişeden detay

Otobüs Durağı Şüpheli Paket Bomba İmha Uzmanı Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri 

--Olay yerinden detay
--Bomba imha ekibinin gelmesi ve hazırlanması
--Şişeyi alması ve araca koyması

( BİLECİK )- Otobüs durağındaki şişenin boş olması rahat bir nefes aldırdı BİLECİK

- Bilecik'te sabah saatlerinde bir otobüs durağı içerisine bırakılan ve bomba süsü verilen verilen pet şişe paniğe sebep oldu. Bilecik merkez Atatürk Bulvarı üzerinde eski belediye kavşağında yolcuların beklemesi için Bilecik Belediyesi tarafından yapılan 6K Akıllı Durak içerisinde 5 litrelik bir pet şişe üzerine elektrik kablolarının koli bandıyla sarılmış şekilde şüpheli paket bir vatandaşın dikkatini çekti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Daha sonra bomba imha uzmanı polisi gerekli kıyafetlerini giyerek 6K Akıllı Durak içine girdi. Pet şişenin elektrik kabloları ile sarılı olması bomba şüphesini artırırken, şişenin boş olması rahat bir nefes aldırdı. Polisin incelemesinin ardından bölge yeniden yayalara ve araç trafiğine açıldı. (CKT-Y)
İlgili Foto Galeriler
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı