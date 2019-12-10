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10 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Bomba imha uzmanı şehit Esra Çevik son yolculuğuna uğurlandı

Bomba imha uzmanı şehit Esra Çevik son yolculuğuna uğurlandı

Babanın görüntüsü

Şehit Gözyaşı Kız Kardeş Sağlık Ekipleri Teröristler 

-Anne ve kız kardeşler
-Süleyman Soylu
-Tabutun başına gelip ağlamaları
-Cenaze namazının kılınması
-Katılımcılar
-Röportaj
-Genel detay
-fotoğraflar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bomba imha uzmanı PAMİT Komutanı Esra Çevik için Ataköy 5. kısım Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Şehidin babası Hüseyin Akgül, cenaze törenine sağlık ekiplerinin eşliğinde gelirken, annesi de ayakta durmakta zorlandı. Kız kardeşlerin şehit Esra Çevik'in asker kıyafetlerini giydiği görüldü.
Şırnak’ın İdil ilçesinde, teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının imha edilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan PAMİT Komutanı Esra Çevik için cenaze töreni düzenlendi.
İkindi namazını müteakiben Ataköy 5. kısım Cami'inde düzenlenen törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Taziyeleri, annesi Nebahat Gözüaydın, baba Hüseyin Akgül ve kız kardeşleri kabul etti. Şehidin babası Hüseyin Akgül, cenaze törenine sağlık ekiplerinin eşliğinde gelirken, annesi de ayakta durmakta zorlandı. Kız kardeşlerinde şehit Esra Çevik'in asker kıyafetlerini giydiği görüldü.
Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun başına gelen ailesi uzun süre gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi alınan helalliğin ardından, defnedilmek üzere Edirnekapı Şehitliği'ne götürüldü.
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