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10 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Bomba imha uzmanı şehit Esra Çevik için cenaze töreni düzenleniyor Haberi

Bomba imha uzmanı şehit Esra Çevik için cenaze töreni düzenleniyor Haberi

Babanın görüntüsü

Şehit Gözyaşı Kız Kardeş Sağlık Ekipleri Teröristler 

-Anne ve kız kardeşler
-Süleyman Soylu
-Tabutun başına gelip ağlamaları
-Röportaj
-Genel detay
-fotoğraf

( İSTANBUL -1)- Şehidin kardeşi Elif Koca:" "2 gün önce Tabuta sarılmış bir şekilde rüya görmüştü" İSTANBUL

- Bomba imha uzmanı PAMİT Komutanı Esra Çevik için Ataköy 5’inci kısım Camii’nde cenaze töreni düzenleniyor. Kardeşinin asker kıyafetini giyen Elif Koca, "2 gün önce tabuta sarılmış bir şekilde rüya görmüştü. Her geldiğinde söylüyordu. Şehit olacağım şehit olacağım diye, oldu da. ‘Ben şehit olursam sakın ağlamayın dik durun, kıyafetlerimi de giyin’ dedi.
Bizde ona yakışanı yaptık. Başımız sağ olsun” dedi.
Şırnak’ın İdil ilçesinde, teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının imha edilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan PAMİT Komutanı Esra Çevik için cenaze töreni düzenleniyor. İkindi namazını müteakiben Ataköy 5’inci kısım Camii’nde düzenlenen cenaze törenine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, annesi Nebahat Gözüaydın, baba Hüseyin Akgül, kız kardeşleri, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Şehidin babası Hüseyin Akgül, cenaze törenine sağlık ekiplerinin eşliğinde gelirken, annesi de ayakta durmakta zorlandı. Kız kardeşlerin de şehit Esra Çevik'in asker kıyafetlerini giydiği görüldü.
Soylu, şehidin babası ve annesinin yanına gelerek baş sağlığı diledi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun başına gelen annesi, babası ve kardeşleri uzun süre gözyaşı döktü. Annesi kardeşi babası tabutun başına gelerek gözyaşı döktü Şehidin kardeşi Elif Koca, “O ölmedi burada. Sürekli söylüyordu. 2 gün önce tabuta sarılmış bir şekilde rüya görmüştü. Her geldiğinde söylüyordu. Şehit olacağım şehit olacağım diye, oldu da. ‘Ben şehit olursam sakın ağlamayın dik durun, kıyafetlerimi de giyin’ dedi.
Bizde ona yakışanı yaptık. Başımız sağ olsun” dedi.

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