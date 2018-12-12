Bomba gibi patlayan su borusu sele neden oldu

-SEL ALAN EVDEN GÖRÜNTÜ

-İŞ MAKİNESİ ÇALIŞMASI

-İTFAİYE EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI

-EMİNE OZAN YILMAZ RÖPORTAJI

-BAHÇEDEKİ KÜÇÜKBAŞ HAYVANLAR



( BOLU )- Emine Yılmaz: “Tsunami şeklinde sular kaynıyordu” BOLU



- Bolu’da, bomba gibi patlayan su borusu yolları paramparça ederken akan sular bir evde sel baskınına neden oldu. Su baskınında Cemile Ozan’ın küçükbaş hayvanları da telef oldu. Olay, saat 13.00 sıralarında Paşaköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Berberler Sokak üzerinde tek katlı evinde yaşayan Cemile Ozan, tavuklarına bakmak için bahçeye çıktığında sokak üzerinde bulunan içme suyu borusunun patladığını gördü. Ozan, borudan çıkan suların evine doğru geldiğini görünce panik halinde kendisini ziyarete gelen kardeşlerine haber verdi. Suların evin içerisine girmesiyle güçlükle dışarı çıkan Ozan’ın kardeşleri, durumu Bolu Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Patlamanın şiddetiyle yollar parçalanırken, Cemile Ozan’ın küçükbaş hayvanları da sel suları altında kalarak telef oldu. Yaşanan olayı anlatan Cemile Ozan’ın kardeşi Emine Ozan Yılmaz, “misafirliğe gelmiştik. Ama şok olduk. Daha yeni oturmuştuk, ablam birden ‘ölüyoruz, mahvolduk’ diye bağırarak geldi. Su nedeniyle kapıdan dışarı çıkamadık. Baktık ki tsunami şeklinde sular kaynıyordu. Korkunç bir haldeydi” dedi.

İtfaiye ekiplerinin geç geldiğini iddia ederek tepki gösteren Yılmaz, “saat 12.55’de aradım. Ancak şimdi geldiler. Gezmeye geldiler yapacak birşey yok. Dizlerime kadar su içindeydim. Şortla çıktım. Ama insanlar içeriden dışarı çıkamadı” şeklinde konuştu.

Cemile Ozan’ın evinin bahçesinde biriken su iş makinesiyle tahliye edilirken, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de su borusunun patladığı alanda çalışma başlattı.

