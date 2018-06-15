Bölüm birinciliğiyle mezun oldu, hediyeleri görünce, ‘onurum kırıldı’ dedi

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( ANTALYA )- Hediyeleri görünce şoke oldu - Rektörlüğün hediyelerini iade etti ANTALYA



- Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesini birincilikle bitiren Haluk Yılmaz, mezuniyet töreninde kendisine hediye olarak verilen kurşun ve tükenmez kalem, not defteri ve karton ayracı onurunu kırdığı gerekçesiyle rektörlüğe iade etti. Üniversiteyi yarım bırakan oğluna kızdığı için sınava girerek Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesini yüksek puanla kazanan 31 yıllık sınıf öğretmeni Haluk Yılmaz (51) bölüm birincisi olarak mezun oldu. Mezuniyet töreninde yaş kütüğüne plaka çakan Yılmaz'a, rektörlük tarafından karton kutuda hediye verildi.

Törenin ardından hediye paketlerini açtığında şaşkınlık yaşadığını belirten Yılmaz, "Açtığımızda şok olduk. İlkokul öğrencilerine verilmeyecek hediyeler vardı. Hediye paketlerinin içinde kurşun kalem, tükenmez kalem, not defteri, magnet, karton ayraç, küçük bir şal, fosforlu kalem, küçük havlu ile anahtarlık gibi. Bu beni çok rahatsız etti. 4 yıl boyunca bir fakültede okuyan bir öğrenciye bu hediyelerin verilmemesi gerektiğini orada da söyledim. Bir hediye verilecekse, bir plaket olabilirdi bu. Anlamlı bir şey olması gerekiyordu. Açıkçası onurum kırıldı" dedi.

Hediyeleri iade etti Rektörlük tarafından verilen hediyeleri iade ettiğini söyleyen Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bence bu çok büyük bir saygısızlık. Bize değer verilmediğinin bir göstergesi bu. Biz hediye beklemiyorduk. Ancak hediye verilecekse daha düzgün bir hediye verilirdi. Ancak böle bir hediyeyle karşılaşınca çok şaşırdık." Öte yandan rektörlükten herhangi bir geri dönüş almadığını ifade eden Yılmaz, bundan sonra dereceye girecek olan öğrencilere hediye yerine, plaket verilmesi gerektiğini söyledi.





