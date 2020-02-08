Boludağı’nda sürücüler karın tadını doyasıya çıkarttı

-Trafik ekiplerinin karayolları karla mücadele ekiplerine, yardımcı olması

-D-100 karayolunda trafik ekiplerinin sürücülere yol göstermesi

-Boludağı’nın kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yapması

-Boludağı’nda kartopu oynayan vatandaşlar

-Boludağı’nda karlarda yuvarlanan vatandaşlar

-Boludağı’ndan geçen ve kartopu savaşı yapan Enes Bektaş ile röp.

-Genel ve detay



( DÜZCE -ÖZEL)-Kar yağışını fırsat bilen sürücüler kartopu oynadı, karlarda yuvarlandı DÜZCE



- Türkiye’nin en önemli karayolu geçiş noktası olan D-100 Karayolu Boludağı kesiminde etkili olan kar yağışı trafiği olumsuz etkiliyor. Karayolları ekipleri ulaşımın kapanmaması için çalışma yaparken, Boludağı’nı kullanan sürücü ve vatandaşlar ise karın tadını kartopu savaşı yaparak ve karlarda yuvarlanarak çıkarttılar. Türkiye’nin Avrupa ile Anadolu’yu karayolu ile birbirine bağlayan önemli geçiş noktalarından olan Boludağı’nda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı araç trafiğini olumsuz etkiliyor. Karayollarına bağlı karla mücadele ekiplerinin karayolu boyunca sürekli kar küreme ve tuzlama çalışması yaptığı Boludağı’nda, karayolları ekiplerin yol boyunca çalışmasını fırsata çeviren vatandaşlarda yol kenarlarında kar topu savaşı yaptı. Ekiplerin çalışması nedeniyle zaman zaman yavaşlayan trafikte ekiplerin çalışmasını bitirmesini bekleyen sürücü ve vatandaşlar yol kenarlarında biriken karlarda kar topu savaşı yaptı. Bazı vatandaşlar ise savaşı biraz daha ileri götürüp karlarda birbirlerini yuvarladılar. Karın tadını doyasıya çıkartan Enes Bektaş isimli vatandaş; “Arkadaşlarla birlikte Düzce’den Bolu’ya gidiyorduk. Burada çok kar yağışını görünce durduk. Burada kartopu savaşı yaptık. Kendi aramızda karlarla oynadık. Düzce’ye çok kar yağmıyordu, burada da karı görünce dayanamadık hemen yol kenarına girdik. Boludağı’nda ciddi anlamda bir kar var. Karayolları ekipleri güzel bir çalışma yapmış gördüğüm kadarıyla. Önümüzde 4 tane karayolları arabası vardı. Yavaş gidiyoruz bari sağa çekelim, duralım oyun oynayalım dedik. Ekipler yolları açtıktan sonra devam ederiz dedik. Öyle geldik” diye konuştu.

Karayolları ekipleri ve trafik ekipleri, Boludağı’nda araç trafiğinin durmaması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.



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