Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Boludağı’nda bayram tatili trafiği

Boludağı’nda bayram tatili trafiği

-Uzun araç kuyruklarından görüntü

Karayolları Trafik Kuralları Bayram Tatili Emniyet Kemeri Cep Telefonu 

--Araçlardan görüntü
--Genel ve detay

( DÜZCE ) DÜZCE

- 9 Günlük bayram tatili dolayısıyla tatil bölgeleri ve memleketlerine gitmek için yola çıkan sürücüler nedeniyle TEM Otoyolu Düzce Kesimi Boludağı mevkiinde trafik zaman zaman durarak ilerliyor. Bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil bölgelerinde geçirmek isteyen sürücüler yollara dökülünce karayollarında trafik durma noktasına geldi. Özellikle Avrupa ile Anadolu arasında önemli karayolu geçişlerinden olan Boludağı’nda yoğunluk iyiden iyiye kendisini hissettiriyor. Zaman zaman durma noktasına kadar gelen araçlar, TEM Otoyolu’nda uzun kuyruklar oluşturuyor. Kaynaşlı’dan başlayan yoğunluk Boludağı Tüneline kadar ilerlerken kuyruk her geçen saat daha da uzuyor. Araç yoğunluğu Ankara şeridinde durma noktasına gelirken İstanbul şeridinde ise trafik akıcı olarak ilerliyor. Trafik ekipleri ise sürücüleri trafik kurallarına uymaları noktasında uyararak, özellikle emniyet kemeri, direksiyon başında cep telefonu kullanmamaları konusunda sürücüleri uyarılarda bulundular.
İlgili Foto Galeriler
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Terörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket EttiTerörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket Etti
Türkiye'de 19 Mayıs coşkusuTürkiye'de 19 Mayıs coşkusu
Bingölde 5 Odalı Sığınak Ve 60 Kiloluk Patlayıcı İmha EdildiBingölde 5 Odalı Sığınak Ve 60 Kiloluk Patlayıcı İmha Edildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı