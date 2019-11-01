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01 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Bolu’ya mevsimin ilk karı düştü

Bolu’ya mevsimin ilk karı düştü

- KAR YAĞIŞI

Yazla Sağanak Yağış Hava Sıcaklıkları Kar Yağışı Irak 

-- KARLA KAPLI ALANLAR

( BOLU )- Bolu’da, yüksek kesimlere kar yağışı başladı BOLU

- Bolu’nun yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle yeşil alanlar beyazlara büründü. Bolu’da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, sabah saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Bolu’nun önemli turizm merkezlerinden birisi olan Kartalkaya ve Sarıalan Yaylası mevkiilerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yeşil alanlar beyazlara büründü. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgi göre, yüksek kesimlerde kar yağışı gece boyunca devam edecek. Haftasonu yağışın beklenmediği Bolu’da, hava sıcaklıklarının yeniden yükseleceği öğrenildi.
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