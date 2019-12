Bolu ve Düzce valileri 'Bolu Dağı' için bir araya geldi Haberi

-Valilerin ve karayolları genel müdürünün konuşması

- Türkiye’nin en önemli geçiş noktalarından olan Bolu Dağı için Düzce ve Bolu ili valileri bir araya geldi kış aylarında alınacak tedbirleri görüştüler. Düzce AFAD merkezinde ‘2019-2020 Kış Tedbirleri Koordinasyon’ toplantısı yapıldı. Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı ve Bolu Valisi Ahmet Ümit başkanlığında yapılan toplantıda iki ilin kış boyunca koordineli bir şekilde çalışması, Bolu Dağı Tüneli ile D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişinin kapanmaması için alınacak tedbirler görüşüldü. Toplantıya Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu, Düzce ve Bolu Vali Yardımcıları, İl Jandarma Komutanları, İl Emniyet Müdürleri, karayolları ile diğer kurumların yetkilileri katıldı.

Toplantı öncesinde açıklamalarda bulunan Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, “Her yıl olduğu üzere Bolu dağı Kış tedbirleri toplantısını ilimizde yapıyoruz. Önceki yıllardan belli bir tecrübemiz var. Burada yerleşmiş bir tecrübe var. Bolu dağında olağan üstü durumlarda neler yapılacağı ile ilgili konulara arkadaşlarımız genel olarak vakıf. Yeni tedbirler neler olabilir düşüncesi ile her yıl olduğu gibi bu toplantımızı bu yılda yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, “Bolu Dağı ve bu güzergah tarih boyunca insanların geliş ve gidişlerinde yaz ve bahar aylarında çok güzel duygularla yaşanırken kış aylarında biraz tereddütte kalmış. Otoyollar yapıldı, karayolları genişletildi, tünel açıldı çok harika yollarımız var Allah’a şükürler olsun. Kış mevsiminde bu dağlardan geçenler mutlaka biraz tereddüt ederler. Bilindiği gibi İçişleri Bakanlığımız tarafından Türkiye genelinde kış trafik tedbirleri alışmış vaziyette. Dolayısıyla her vilayet kendi sınırları içerisindeki tedbirleri almış durumda. Ama birden fazla illeri ilgilendiren konularda da ilgili vilayetlerle konsensüs sağlanarak koordineli bir şekilde hareket edilmektedir. Kış tedbirleri almak için bir araya geldik. Toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

“Biz hazırız” Toplantıya katılan Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu, hazır olduklarını belirterek “İki ili ilgilendiren konularda koordinasyon yapılmış olması bizimde sahada işimizi kolaylaştırıyor. Bu anlamda valilerimize teşekkür ediyoruz. Karayolları olarak almamız gereken tedbirleri aldık. Her iki ilimizin önemli geçiş noktası olan Bolu Dağı tek elden yönetilmesi adına biz bütün hazırlıklarımızı yaptık. Ekiplerimiz sahada gerek kendi elemanlarımız gerekse müteahhit elemanları sahada. Bir aksamaya sebebiyet vermeden İnşallah bu sezonu geçirmeyi umuyoruz. 1 Aralık itibariyle de kış lastiği uygulaması başladı.

Bunu da hatırlatmakta fayda görüyorum. Biz hazırız, inşallah sizlerin katkı ve destekleri ile bu sezonu sağlıklı, selametli, kazasız önemli bir sıkıntı olmadan atlatmayı umuyoruz” ifadelerinde bulundu. Açıklamaların ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.



