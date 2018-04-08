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08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Bolu Valisi Aydın Baruş: “Herhangi bir can kaybı yaşanmadı”

Bolu Valisi Aydın Baruş: “Herhangi bir can kaybı yaşanmadı”

Meydana çıkan vatandaşlar

Jandarma Deprem Artçı Sarsıntı Geçmiş Olsun Hasar Tespit 

-Vali röportaj
-Vatandaş röportaj

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da, saat 00.16 sıralarında meydana gelen 4.7 şiddetindeki depremle ilgili açıklama yapan Bolu Valisi Aydın Baruş, şu ana kadar kendilerine gelen herhangi bir can yada mal kaybı olmadığını söyledi Edinilen bilgiye göre, Bolu’da saat 00.16’da merkeze bağlı Yeşilçele Köyü merkezli 4.7 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin hissedilmesiyle birlikte vatandaşlar hızla evlerinden çıktı. Vatandaşların büyük çoğunluğu Kent Meydanı’nda toplandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Bolu Valisi Aydın Baruş, vatandaşların bir müddet daha açık alanlarda kalmasını istediklerini belirterek, “Çok şükür şu anda kadar gerek 112 Acil servislerimize, gerek jandarmamıza, emniyetimize ve AFAD ekiplerimize intikal eden olumsuz bir durum yok. Herhangi bir yaralımız can kaybımız ve maddi hasar tespitimiz yok. Tabi ki bu şiddetli sarsıntıların ardından artçı sarsıntılar gelmeye devam ediyor. AFAD’tan aldığımız bilgiye göre şu ana kadar 11 artçı sarsıntı oldu. Bunların şiddeti 1 ile 2 şiddeti arasında değişiyor. Gözlemlediğimiz kadarıyla artçı sarsıntılar şiddetini yavaş yavaş kaybetti. Şu anda vatandaşlarımız bu şiddetli sarsıntının ardından açık alanlara çıktılar. Şu an itibariyle vatandaşlarımızdan bir müddet daha açık alanlarda kalmalarını rica ediyoruz. İnşallah bu sarsıntıları herhangi bir can kaybı, mal kaybı olmadan atlatmış olacağız. Ben tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. İnşallah böyle sıkıntılı durumları bir daha yaşamayız” dedi.

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