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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
(BOLU- Üniversiteli kızı taciz ettiği iddia edilen şahıs adliyeye sevk edildi

(BOLU- Üniversiteli kızı taciz ettiği iddia edilen şahıs adliyeye sevk edildi

şahsın adliyeye çıkarılışı

Genç Kız Polis Akalan Polis Ekipleri Trol 

-şahsın ailesinin tepkisi
-detaylar

- Taciz ettiği iddia edilen kişinin kolunu ısırarak kurtuldu BOLU

- Bolu’da üniversiteden şehir merkezine inmek için otostop çekerek bindiği aracın sürücüsü tarafından ıssız bir alana götürülerek tacize uğradığını iddia eden genç kız, şahsın kolunu ısırarak kurtuldu. Olayın ardından yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre Bolu Abant İzzet Baysal Ünversitesinde öğrenci olan genç kız, akşam saatlerinde şehir merkezine inmek için otostop çekti. Otostop çeken genç kız, S.S. adlı şahsın otomobiline bindi. Şehir merkezine seyir halinde olan S.S. daha sonra aracını ıssız bir alana yönlendirdi. Otomobilini karanlık ve kimsenin olmadığı bir alana çeken S.S., genç kızı taciz etmeye başladı.
Korku dolu anlar yaşayan genç kız, S.S.’nin kolunu ısırarak otomobilden kaçabildi. Koşarak olay yerinden uzaklaşan üniversiteli genç, durumu polis ekiplerine haber verdi. Genç kızın ifadesi üzerine şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlatan ekipler, S.S.’yi ikamet ettiği yere operasyon yaparak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.S., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
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