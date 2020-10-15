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15 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Bolu Tüneli bakıma alındı, Boludağı’nda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Bolu Tüneli bakıma alındı, Boludağı’nda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Kaynaşlı gişelerinden görüntü

Güzergah Tonaj 

-Ucu bucağı görünmeyen kuyruktan görüntü
-Genel ve detay

( DÜZCE )-Oluşan araç kuyruğunun ucu bucağı görünmedi DÜZCE

- TEM Otoyolu Bolu Dağı tüneli Ankara istikametinin kapatılmasının ardından Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından olan D-100 karayolu Bolu Dağı mevkinde akşam saatlerinde trafik zaman zaman durma noktasına geldi, 25 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. TEM Otoyolu Boludağı Tüneli, Karayolları ekipleri tarafından bakım onarım nedeniyle 34 gün süreyle bakıma alındı. Karayolları ekipleri tarafından yapılan çalışmada tünel viyadükleri derz yenileme ve bakım çalışması başladı.
Bakım nedeniyle Boludağı tünelinin Ankara istikameti ise Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinden itibaren trafiğe kapatıldı. Türkiye’nin araç yoğunluğunun büyük kısmını oluşturan Boludağı Tünelinin trafiğe kapatılmasıyla birlikte araçlar Kaynaşlı gişelerden itibaren D-100 Karayolu Boludağı geçişine verildi.
2 Şeritli olan D-100 karayolu Boludağı geçişi akşam saatlerinde araç yoğunluğunu kaldırmayınca araçlar kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Bolu Abant TEM Otoyol gişelerinden başlayan araç kuyruğu Düzce’de Kaynaşlı İlçesi’ne kadar uzadı. Özellikle akşam saatlerinde başlayan yoğunlukta ağır tonajlı araçlar ve mesai bitimi ile yola çıkan sürücülerin oluşturduğu yoğunlukta, ucu bucağı görünmeyen araç kuyruğu oluştu.
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